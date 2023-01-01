Uganda'da yılbaşı kutlamalarında izdiham can aldı

Ülkede yeni yıl kutlamaları sırasında meydana gelen izdiham sonucu en az 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Dünyada coşkuyla kutlanan yeni yıl eğlencelerinde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Bunun yanı sıra korku dolu anlar yaşanırken bu bölgelerden biri de Uganda oldu.

Uganda’nın başkenti Kampala’daki "Freedom City" alışveriş merkezinin dışındaki havai fişek gösterisinin ardından izdiham yaşandı.

5 kişi olay yerinde öldü

Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekipleri sevk edildi.

Yetkililer 5 kişinin olay yerinde, 4 kişinin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ölü sayısı 9'a yükseldi

İHA'nın haberine göre, Polis sözcüsü Luke Owoyesigyire olayın ardından yaptığı açıklamada, "Kampala’daki Freedom City alışveriş merkezinin dışındaki havai fişek gösterisinin ardından izdiham yaşandı ve 5 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Acil müdahale ekipleri olay yerine geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ölü sayısı 9’a yükseldi." dedi.