Ugandalı şef, yaklaşık 125 saatle en uzun süre yemek yapma rekoru kırdı Ugandalı Şef Dorcus Mirembe, yaklaşık 125 saat boyunca aralıksız yemek pişirerek Guinness Dünya Rekorunu kırdı.

AA

Uganda'da, görenleri şaşırtan bir rekora imza atıldı.

Ülkesinde "Mama D" olarak tanınan Dorcus Mirembe, 23 Aralık'tan bu yana sürdürdüğü en uzun süre yemek pişirme rekorunu 31 Aralık'a kadar taşımayı hedefliyor.

Yaklaşık 125 saat boyunca yemek yaptı

Haberin yapıldığı saate kadar yaklaşık 125 saati geride bırakan Mirembe, Guinness Dünya Rekoru'nun sahibi İrlandalı şef Alan Fisher'ın 119 saatlik rekorunu egale etmiş oldu.

Ülkedeki çok sayıda siyasetçi ve tanınmış kişi, Mirembe'ye sosyal medya üzerinden tebrik mesajları yolladı.

Guinness Dünya Rekorunu kırdı

Şef Mirembe, ülkesinin zengin mutfağının rekoru kırmak için kendisine ilham olduğunu, geleneksel yemekleri tüm dünyaya göstermek istediğini söyledi.

Guinness Dünya Rekorları gözlemcilerinin, Mirembe'nin rekorunu resmi olarak duyurması bekleniyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)