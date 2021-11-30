Uğur Şahin'den Omicron açıklaması

BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, Covid-19'un yeni varyantı Omicron hakkında yaptığı açıklamasında aşıların önemine vurgu yaparak "Aşı, hastalığın hafif atlatılmasına yardımcı olacaktır" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altında alan koronavirüs ile mücadele sürerken, uzmanlar virüsün yeni varyantı Omicron’a karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

İlk olarak Güney Afrika'da görülen varyant daha sonra birçok ülkede daha tespit edildi.

BioNTech aşısının CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, yeni varyant Omicron'a ilişkin Wall Street Journal'a (WSJ) konuştu.

"DAHA HIZLI YAYILABİLİR"

Şahin, yeni varyantla ilgili "Bu varyant diğerlerine göre daha hızlı yayılabilir, enfeksiyon kapma ihtimali yüksek" dedi.

AŞILARIN ÖNEMİNE VURGU YAPTI

Aşıların önemine vurgu yapan Şahin,"Aşılar, hastalığın hafif atlatılmasına yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı.