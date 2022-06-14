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    Ukrayna: 32 bin 500 Rus askeri öldü

    Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 24 Şubat'tan bu yana devam eden çatışmalarda 32 bin 500 Rus askerinin öldürüldüğünü açıkladı.
    • 14.06.2022 - 12:40
    • Güncelleme : 14.06.2022 - 13:09
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    Ukrayna: 32 bin 500 Rus askeri öldü

    24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor.

    Genelkurmay Başkanlığı, savaşa ilişkin verileri güncelledi.

    Yapılan açıklamada, 24 Şubat-14 Haziran tarihlerinde Rus ordusunun savaştaki kayıplarına ilişkin verilerin güncellendiği belirtildi.

    32 bin 500 Rus askeri öldürüldü

    Ukrayna topraklarında 32 bin 500 Rus askerinin öldürüldüğü belirtilen açıklamada, bunun yanı sıra 233 uçak, 179 helikopter, 1434 tank, 3 bin 503 zırhlı araç, 721 top, 229 roketatar sistemi ve 97 hava savunma sisteminin imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

    Açıklamada, Rus ordusunun, 2 bin 473 araç ve yakıt aracı, 58 özel araç, 13 gemi ve hafif sürat teknesi ve 588 insansız hava aracını da kaybettiği aktarıldı.

    Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

    Ukrayna: 32 bin 500 Rus askeri öldü #1


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