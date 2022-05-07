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    Ukrayna: 70 gemi limanlarımızda bloke halde

    Ukrayna, Mariupol Limanı'nda 6 yabancı geminin, limanlarında ise yaklaşık 70 geminin bloke halde olduğunu açıkladı.
    • 07.05.2022 - 02:09
    • Güncelleme : 07.05.2022 - 02:10
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    Ukrayna: 70 gemi limanlarımızda bloke halde

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş limanlardaki gemilerin etkisiz hale gelmesine sebep oldu.

    Ukrayna Altyapı Bakan Yardımcısı Yuriy Vaskov, yaptığı açıklamada, ülkedeki limanlarda yaklaşık 70 geminin bloke edildiğini kaydetti.

    "Yaklaşık 70 gemi bloke durumda"

    Vaskov, "Bugün, yaklaşık 70 gemi, denize açılmasının imkansız olduğu limanlarda bloke edilmiş durumda. Mürettebatla ilgili durum Mariupol'da en kötüydü, çünkü diğer limanlarda mürettebat karadan tahliye edilebildi." dedi.

    AA'nın haberine göre, Mariupol Ticari Deniz Limanı Devlet İşletmesi Müdürü İgor Barskiy de Mariupol Limanı'nda hala bloke olan 6 yabancı bayraklı geminin bulunduğunu belirterek, bazılarının tersane tarafından gereken onarım çalışmaları yapılmadan limandan ayrılamayacağını, Mariupol tersanesinin ise fiilen yok edildiğini dile getirdi.​​​​​​​

    Ukrayna: 70 gemi limanlarımızda bloke halde #1


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