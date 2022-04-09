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    Ukrayna askerleri halka motivasyon konseri düzenledi

    Bir ayı aşkın süredir bomba sesleriyle yaşayan halkı eğlendirmek isteyen askerler, sokak ortasında şarkı çalıp dans etti.
    • İHA
    • 09.04.2022 - 12:57
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    Ukrayna askerleri halka motivasyon konseri düzenledi

    Rusya Ukrayna arasındaki savaş, 45 gündür devam ediyor.

    Saldırı altında olan Ukrayna'dan bir kesim farklı ülkere göç ederken, memleketinde kalan kişiler zor günleri göğüslüyor.

    Bomba seslerinin altında 45 gündür yaşayan Ukraynalılara ise askerler jest yaptı.

    Askerden halka motivasyon desteği

    Topraklarını savunan askerler, bir yandan da halka destek vermek adına sokakta konser verdi.

    Davul, saksafon ve çeşitli müzik aletlerini alarak sokağa inen Ukraynalı askerler, halka destek amaçlı, eğlenceli dakikalar yaşattı.

    Ukrayna askerleri halka motivasyon konseri düzenledi VİDEO

    Sokak ortasında dans ettiler

    Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde askerler, şarkılar çalıp dans etti.

    Birçok vatandaş, kendisini müziğin ritmine bırakarak askerlerle birlikte ritim tuttu.

    Ukrayna askerleri halka motivasyon konseri düzenledi #1

    Ukrayna askerleri halka motivasyon konseri düzenledi #2


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