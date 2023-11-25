Ukrayna, Batı'dan üç kazanım elde etmek istiyor Devlet Başkanı Zelensky, ABD ve Avrupa Birliği'nden beklentilerini ve hedeflerini sıraladı. Ek yardım çağrısı yapan Zelensky, AB üyeliğini ilerletmek istediklerini ifade etti.

AA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ülke olarak Batı'dan üç kazanıma ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Letonyalı mevkidaşı Edgars Rinkevics ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Zelensky, Batılı ülkelerden beklentilerini sıraladı.

Zelensky, ABD ve Avrupa Birliği'ni (AB) yeni mali yardım paketlerini onaylamaya ikna etmeleri gerektiğini söyledi. Zelensky, Ukrayna'nın AB üyeliğinin de güvence altına alınması gerektiğini vurguladı.

Zelensky'nin Batı'dan elde etmek istedikleri

"Üç kazanıma ihtiyacımız var." diyen Zelensky, şu ifadeleri kullandı:

İlk kazanım ABD Kongresi'nden... İkincisi, 50 milyarlık (yardım) paketin bir yere gitmemesi için Avrupa Birliği'nin desteğine ihtiyacımız var. Avrupa Birliği'ndeki herkes buna hazır değil.



Üçüncüsü, Ukrayna ile birliğe katılım müzakerelerine başlama kararı konusunda bir veya daha fazla AB ülkesinin veto etme tehdidinden kaçınmamız gerekiyor.

Biden'dan ek yardım talebi

Ekim ayında ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Kongre'den Ukrayna ve İsrail'e daha fazla yardımın yanı sıra Asya-Pasifik bölgesinde Çin ve Rusya'ya karşı koymak için 106 milyar dolar daha tahsis etmesini talep etti. Ancak talep henüz onaylanmadı.

AB ülkeleri sıcak bakmıyor

20 Haziran'da Avrupa Komisyonu, AB ülkelerini 2024-2027 yılları için topluluk bütçesine ek katkılarda bulunmaya çağırdı.

Öneri, Rusya karşıtı yaptırımlar nedeniyle bütçeleri zarar gören AB ülkelerinde pek olumlu karşılanmadı.

Bu nedenle Ukrayna'ya yönelik uzun vadeli AB yardım programları kabul edilmedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)