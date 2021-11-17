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- Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Türkiye-Ukrayna ortaklığı derinleşiyor
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Türkiye-Ukrayna ortaklığı derinleşiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşen Zelenskiy, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Türkiye ile Ukrayna arasındaki ortaklığın derinleştiğini ifade etti.
- İHA
- 17.11.2021 - 11:38
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İki ülke arasındaki önemli konuları görüşülmesinin ardından Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.
Zelenskiy açıklamasında, iki ülke arasındaki ilişkilerin giderek derinlik kazandığını ifade etti.
“UKRAYNA-TÜRKİYE ORTAKLIĞI DERİNLEŞİYOR VE SİLAHLI KUVVETLER GÜÇLENİYOR”
Resmi Twitter hesabından açıklamada bulunan Zelenskiy, görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:
“Ukrayna-Türkiye ortaklığı derinleşiyor ve silahlı kuvvetler güçleniyor. Beklenilen serbest ticaret anlaşması da ekonomik büyümeyi sağlayacak. Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmemizde bunları konuştuk. Stratejik Konseyin yıl dönümü sebebiyle yapacağımız toplantı için kendisini Kiev’e bekliyorum.”