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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Türkiye-Ukrayna ortaklığı derinleşiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Türkiye-Ukrayna ortaklığı derinleşiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşen Zelenskiy, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Türkiye ile Ukrayna arasındaki ortaklığın derinleştiğini ifade etti.