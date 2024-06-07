Fransa, Ukrayna'ya Mirage savaş uçakları teslim edecek Cumhurbaşkanı Macron, Mirage 2000-5 savaş jetlerinden Kiev'e teslim edeceklerini söyledi. Macron, Ukraynalı askerleri Fransa'da eğiteceklerini belirtti.

AA & Ensonhaber

Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna, Paris yönetiminden savaş uçağı tedarik etme sözü aldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'ya destek sağlama ve binlerce askerini eğitme konusunda adımlar atacaklarını söyledi.

TF1 ve France 2 televizyonlarına röportaj veren Macron, barıştan yana olduklarını, ancak bunun Ukrayna'nın teslim olması anlamına gelmediği belirtti.

Ukrayna'ya savaş uçakları gönderecekler

Macron, Mirage 2000-5 savaş jetlerinden Ukrayna'ya teslim edeceklerini, böylece Kiev'in savunmasına katkı sunacaklarını anlattı. Bu kapsamda 2024 yılı sonuna kadar eğitim programları planlanıyor.

4 bin 500 askeri eğitecekler

Ukraynalı askerlerle ilgili duruma da değinen Macron, "4 bin 500 Ukrayna askerinin eğitilmesini teklif ediyoruz." ifadesini kullandı. Eğitimlerin Ukrayna topraklarında değil, Fransa'da gerçekleştirileceğini kaydetti.

"Rusya'ya savaş açmadık"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya'ya ve halkına karşı savaş açmadıklarını, gerilimi tırmandırma peşinde olmadıklarını da anlattı.

"Buna cevap vermeliyiz"

"Ukrayna toprakları egemendir." ifadesini kullanan Macron, sözlerini şöyle tamamladı: