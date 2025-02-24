Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: Savaşı bu yıl bitirebileceğimizi umut ediyorum

İHA

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de savaşın 3. yıldönümünde Avrupa Birliği (AB) liderlerinin yanı sıra, AB üyesi olmayan Kuzey Avrupa ülkeleri ve Kanada'dan liderleri bir araya getiren "Ukrayna'ya Destek" başlıklı uluslararası zirvenin ardından liderler ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Estonya Başbakanı Kristen Michal, İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Törende konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, adil ve kalıcı bir barıştan bahsederken bu savaşın gerçek nedeninin unutulmaması gerektiğini ve savaşı başlatanların hesap vereceklerini söyledi.

"SORUMLULAR HESAP VERECEK"

Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

Rusya'nın attığı adımlar, bu savaşın nasıl başladığını açık bir şekilde ortaya koyuyor. Öldürülen binlerce insan, hapishanelerde tutulan masumlar ve kaçırılan çocuklar. Bu yüzden bunları asla unutamayız ve unutmayacağız. Umarım partnerlerimiz de bizimle aynı noktada duruyordur.



Hiçbir kışkırtma olmaksızın bu savaşın başlatılmasından sorumlu olan herkes bir gün hesap verecek. Elbette bu savaşın en zor safhaları geçtikten sonra, diplomasi sürecine geçilse dahi bir mahkeme kurulması için çaba göstereceğiz. Bu isimleri ve suçluları asla unutmamalıyız.

"KIRIM'DA OLANLARI HEPİMİZ GÖRDÜK"

Rusya'nın Sovyetler Birliği döneminde Rus nüfuzu altında olan tüm ülkeler üzerindeki etkisini sürdürmek istediğini vurgulayan Zelenskiy, "En büyük tehlike, Rusya'nın belli bölgelerde yaşayan Rus kökenli insanları bahane ederek etkisini genişletmeye çalışmasıdır. Bu doğrudan kötü bir şey değil, ancak Kırım'da olanları hepimiz gördük. Burada sadece kendi tecrübelerimizi paylaşıyorum. Rusya ile sınır komşusu olan ülkeler ve içinde Rus kökenli vatandaşlar bulunan toplumlar için bu risk kaçınılmazdır. Bu, diğer uluslar için de geçerli bir durumdur. Örneğin Estonya'da yarı Estonyalı, yarı Rus aileler var. Aynı şekilde Ukrayna'da Rus anneden ve Ukraynalı babadan doğan çocuklar var. Bu, bizim ortak tarihimiz. Ancak bu durum, belirli ülkeleri riske açık hale getiriyor. Tıpkı Kırım'da ve Donbass'ta olduğu gibi. Rusya, önce ‘İşgal etmiyoruz, sadece Rusça konuşan insanları savunuyoruz' dedi. Bu yüzden Ukrayna'nın düşmesi halinde bahsettiğim tüm ülkeler benzer risklerle karşı karşıya kalacaktır" dedi.

"BU SAVAŞI BU YIL BİTİREBİLECEĞİMİZİ UMUT EDİYORUM"

Zelenskiy, önümüzdeki 3 yıl için beklentilere ilişkin bir soruya cevabında, "Bu savaşı üç yıl içinde değil, bu yıl bitirebileceğimizi umut ediyorum. Mevcut durum, tüm halkımız için son derece zorlu" ifadelerini kullandı.

Ukrayna askerlerine ve halkına duyduğu saygı gereği üç yıl sonrasını konuşamayacağını fakat bunun yerine güvenliğin nasıl sağlanabileceğinin konuşulabileceğini vurgulayan Zelenskiy, "Çünkü eğer hazır olmazsak, Rusya on yıl içerisinde yeniden gelebilir. Geri dönmemeleri için onları ait oldukları yere, kendi topraklarına yollamak zorundayız" dedi.

Zelenskiy, "Eğer Ukrayna önümüzdeki yıllarda AB ve NATO üyesi olursa, bu tabii büyük bir destek sağlar. Daha güçlü bir orduya, güçlü müttefiklere ve sağlam bir birliğe sahip olursak Rusya geri dönemez" ifadelerini kullandı.