Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: Ukrayna’da 300 hastane vuruldu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Mariupol’daki durumun çok kötü olduğunu ve savaşın başından bu yana ülkede 300 hastanenin vurulduğunu belirtti.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 47'nci gününde devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky de bir yandan dünya ülkelerinin parlamentolarında konuşmalar yapıyor.

Son olarak Güney Kore Meclisi’ne video konferans yoluyla katılarak konuşma yapan Zelensky, “Rusya, topraklarımıza füze ve hava saldırıları ile Ukrayna'da normal ekonomik ve sosyal yaşamı sağlayan yüzlerce altyapı tesisini şimdiden yok etti. Rus füzeleri ve uçakları petrol depolarını, gıda depolarını, havaalanlarını, tren istasyonlarını, üretim tesislerini ve üniversiteleri yok ediyor. Sadece 938 eğitim tesisi yok edildi. Yaklaşık 300 tane de hastane var. Bu, Rus birliklerinin bilinçli bir taktiğidir, tesadüfi bir şey değildir” dedi.

"En kötü durum Mariupol'da"

DHA'nın haberine göre, güneyde bulunan liman kenti Mariupol’un 1 Mart’tan bu yana Rus birliklerince kuşatıldığını belirten Zelensky, “En kötü durum, 1 Mart'tan beri Rus birlikleri tarafından ablukaya alınan güney liman şehrimiz Mariupol'da. Yarım milyonluk bir şehirdi. Yarım milyon insan. İşgalciler burayı abluka altına aldı ve oraya yiyecek, su getirilmesine bile izin vermedi. Kenti en acımasız şekilde ele geçirmeye çalıştılar, şehirdeki her şeyi yok ettiler. Mariupol yok edildi. On binlerce ölü var. Ancak buna rağmen Ruslar saldırıyı durdurmadı” diye konuştu.