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    Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba: Talebimiz ateşkesin sağlanması

    Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'da yapılacak toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.
    • AA
    • 29.03.2022 - 01:29
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    Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba: Talebimiz ateşkesin sağlanması

    Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuleba yerel televizyonların ortak yayınında yaptığı konuşmada İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna müzakerelerini değerlendirdi.

    "SAVUNMAMIZ UKRAYNA'YA AKTARILAN SİLAHLARDAN GÜÇ ALMAKTADIR"

    Kuleba, "Devlet başkanımız heyetimize çok net talimatlar verdi. İnsanlar, toprak ve egemenlik üzerine pazarlık yapmayacağız. Pozisyonumuz beton gibi serttir ve uluslararası hukuktan, Ukrayna ordusundan, Rusya'ya uygulanan uluslararası yaptırımlardan, savunmamız için Ukrayna'ya aktarılan ve aktarılmakta olan silahlardan güç almaktadır." dedi.

    Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba: Talebimiz ateşkesin sağlanması #1

    "AZAMİ TALEBİMİZ ATEŞKESİN SAĞLANMASI"

    Ukrayna'nın tarafının kilit talepleri konusunda da konuşan Kuleba, "Türkiye'deki müzakerelerde asgari talebimiz insani sorunların çözümü, azami talebimiz ise ateşkes ve bunun için sürdürülebilir anlaşmanın sağlanması olacaktır." bilgisini verdi.

    Kuleba, Türkiye'deki müzakerelerde referandum konusunun konuşulmayacağını, bunun Ukrayna'nın iç meselesi olduğunu kaydetti.

    Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba: Talebimiz ateşkesin sağlanması #2

    RUSYA-UKRAYNA HEYETLERİ İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELECEK

    Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin toplantısı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptıkları telefon görüşmesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kalmıştı.


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