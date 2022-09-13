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    Ukrayna, Donbas bölgesindeki mücadelesini sürdürüyor

    Rus ordusu, Kreminna şehrinden geri çekildi. Son durumu aktaran Luhansk Valisi Hayday, Lyman'da şiddetli çatışmaların yaşandığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2022 - 16:21
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 16:48
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    Ukrayna, Donbas bölgesindeki mücadelesini sürdürüyor

    Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donbas bölgesinin kuzeyindeki kasabaların kontrolünü ele almak için çatışmaları sürdürüyor.

    Ülkenin Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin kararlı mücadele mesajının ardından Ukrayna güçleri, Rus ordusu karşısında ülkenin doğusuna doğru ilerlemeye devam ediyor.

    Ukrayna'da son durum

    Karşı saldırıda bulunan Ukrayna, Harkiv Oblastı'ndaki İzyum şehrinin doğusundaki bölgeleri geri almaya odaklanmış durumda.

    Bölge, aylardır Rusya tarafından Donbas'ın son noktalarını ele geçirmeye yönelik taarruzunu yürütmek için kullanılıyordu.

    Lyman'da şiddetli çatışmalar yaşanıyor

    Luhansk Valisi Serhiy Hayday, Rus kuvvetlerinin günler önce geri çekildiği İzyum'un doğusunda bulunan Lyman kasabasında şiddetli çatışmaların sürdüğünü söyledi.

    Hayday, "Lyman'daki durumu takip ediyoruz. Özgürlüğe kavuşması, bölgemiz için kritik önemde. Şehrin etrafındaki savaş halen devam ediyor." dedi.

    "Rus ordusu şehri terk etti"

    Financial Times'ın haberine göre, Hayday ayrıca, Severodonetsk'in kuzeyindeki Kreminna şehrinin "tamamen boş" olduğunu söylerken, "Rus ordusu şehri terk etti." diye konuştu.

    Luhansk Valisi'ne göre, bölgedeki bir başka şehir olan Starobilsk'teki durum, Kreminna'ya "benzer" olmayı sürdürüyor.

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