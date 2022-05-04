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    Ukrayna, Donetsk'te petrol deposu vurdu

    Ukrayna ordusunun Donetsk bölgesinde Rus ordusuna yakıt tedarik eden bir petrol deposunu vurduğu belirtildi.
    • 04.05.2022 - 17:39
    • Güncelleme : 04.05.2022 - 18:39
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    Ukrayna, Donetsk'te petrol deposu vurdu

    Ukrayna-Rusya savaşının en şiddetli çatışmaları ülkenin güney doğusunda devam ediyor.

    Bu kapsamda Ukrayna ordusu, Donetsk bölgesindeki Makeyevka kentinde Rus ordusuna yakıt tedarik edilen petrol deposunu vurdu.

    1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

    Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, deponun vurulması sonucu bir kişinin öldüğü, 2 kişinin ise yaralandığını belirtildi.

    Saldırı sonucu petrol deposundaki 4 tankerin alev aldığı, itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

    İHA'nın haberine göre Ukrayna ordusu tarafından saldırıya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

    Ukrayna, Donetsk'te petrol deposu vurdu ViDEO

    Ukrayna, Donetsk te petrol deposu vurdu #1

    Ukrayna, Donetsk te petrol deposu vurdu #2


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