Ukrayna ordusunun Donetsk bölgesinde Rus ordusuna yakıt tedarik eden bir petrol deposunu vurduğu belirtildi.

Ukrayna-Rusya savaşının en şiddetli çatışmaları ülkenin güney doğusunda devam ediyor.

Bu kapsamda Ukrayna ordusu, Donetsk bölgesindeki Makeyevka kentinde Rus ordusuna yakıt tedarik edilen petrol deposunu vurdu.

1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, deponun vurulması sonucu bir kişinin öldüğü, 2 kişinin ise yaralandığını belirtildi.

Saldırı sonucu petrol deposundaki 4 tankerin alev aldığı, itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

İHA'nın haberine göre Ukrayna ordusu tarafından saldırıya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Ukrayna, Donetsk'te petrol deposu vurdu ViDEO





