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Ukrayna, Donetsk'te petrol deposu vurdu
Ukrayna ordusunun Donetsk bölgesinde Rus ordusuna yakıt tedarik eden bir petrol deposunu vurduğu belirtildi.
- 04.05.2022 - 17:39
- Güncelleme : 04.05.2022 - 18:39
Ukrayna-Rusya savaşının en şiddetli çatışmaları ülkenin güney doğusunda devam ediyor.
Bu kapsamda Ukrayna ordusu, Donetsk bölgesindeki Makeyevka kentinde Rus ordusuna yakıt tedarik edilen petrol deposunu vurdu.
1 kişi öldü 2 kişi yaralandı
Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, deponun vurulması sonucu bir kişinin öldüğü, 2 kişinin ise yaralandığını belirtildi.
Saldırı sonucu petrol deposundaki 4 tankerin alev aldığı, itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
İHA'nın haberine göre Ukrayna ordusu tarafından saldırıya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.
Ukrayna, Donetsk'te petrol deposu vurdu ViDEO