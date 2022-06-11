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    Ukrayna halkına yardımlar devam ediyor

    Acil durum ekipleri, savaştan etkilenen sivillere yardım dağıttı.
    • 11.06.2022 - 10:28
    • Güncelleme : 11.06.2022 - 10:32
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    Ukrayna halkına yardımlar devam ediyor

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları, 108'inci gününe girdi.

    Milyonlarca sivil, Ukrayna'yı terk etmek zorunda kalırken, ülkede kalanlar da yardımlarla hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

    Acil durum ekiplerinden yardım

    Donetsk Oblastı'nda bulunan Bakhmut bölgesinde acil durum ekipleri yardım dağıttı.

    Çeşitli yardımların bulunduğu tırdaki malzemeler, savaştan etkilenen sivillere verildi.

    Yerleşim yerleri zarar gördü

    Öte yandan Rusya'nın devam eden saldırılarında Donetsk Oblastı'nda bulunan Kostyantynivka bölgesinde yerleşim yerleri zarar gördü.

    AA'nın haberine göre, sivillerin tahliye için bekleyişleri ise sürüyor.

    Ukrayna halkına yardımlar devam ediyor ViDEO

    Ukrayna halkına yardımlar devam ediyor #1

    Ukrayna halkına yardımlar devam ediyor #2

    Ukrayna halkına yardımlar devam ediyor #3

    Ukrayna halkına yardımlar devam ediyor #4

    Ukrayna halkına yardımlar devam ediyor #5

    Ukrayna halkına yardımlar devam ediyor #6

    Ukrayna halkına yardımlar devam ediyor #7

    Ukrayna halkına yardımlar devam ediyor #8

    Ukrayna halkına yardımlar devam ediyor #9


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