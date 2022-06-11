Ukrayna halkına yardımlar devam ediyor

Ukrayna halkına yardımlar devam ediyor

Acil durum ekipleri, savaştan etkilenen sivillere yardım dağıttı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları, 108'inci gününe girdi.

Milyonlarca sivil, Ukrayna'yı terk etmek zorunda kalırken, ülkede kalanlar da yardımlarla hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

Acil durum ekiplerinden yardım

Donetsk Oblastı'nda bulunan Bakhmut bölgesinde acil durum ekipleri yardım dağıttı.

Çeşitli yardımların bulunduğu tırdaki malzemeler, savaştan etkilenen sivillere verildi.

Yerleşim yerleri zarar gördü

Öte yandan Rusya'nın devam eden saldırılarında Donetsk Oblastı'nda bulunan Kostyantynivka bölgesinde yerleşim yerleri zarar gördü.

AA'nın haberine göre, sivillerin tahliye için bekleyişleri ise sürüyor.

Ukrayna halkına yardımlar devam ediyor ViDEO