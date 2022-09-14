Petrol
93.26
-0.28%
Euro
18.2213
0.15%
Dolar
18.2545
0.03%
Altın
997.15
-0.19%
Borsa
3427
-6.09%
Bitcoin
374.308
-8.47%
BTXN Coin
6.63
-4.87%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 17 C

    Ukrayna: Harkov'da 300'den fazla yerleşim yeri kurtarıldı

    Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Maliar, 6 Eylül'den bu yana Harkov bölgesinde 300'den fazla yerleşim yerinin Rus güçlerinden geri alındığını bildirdi.
    • 14.09.2022 - 03:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ukrayna: Harkov'da 300'den fazla yerleşim yeri kurtarıldı

    Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Maliar'dan yeni bir açıklama geldi.

    "300'den fazla yerleşim yeri Rus işgalinden kurtarıldı"

    İHA'nın haberine göre Maliar, 6 Eylül'den bu yana Ukrayna'nın Harkov bölgesindeki 3 bin 800 kilometrekarelik alanın Rus güçlerinden geri alındığını söyleyerek, "Bölgede Rus güçlerine yönelik saldırılar devam ediyor. Şuana kadar 300'den fazla yerleşim yeri Rus işgalinden kurtarıldı" ifadelerini kullandı.

    Ukrayna: Harkov da 300 den fazla yerleşim yeri kurtarıldı #1


    Palamudun 100 liralık fiyatında yarı yarıya düşüş yaşandı
    3. Sayfa

    Palamudun 100 liralık fiyatında yarı yarıya düşüş yaşandı

    TOKİ KONUTLARININ DETAYLARI I Hangi illerde başlayacak? TOKİ konutları ilk hangi illerde yapılacak?
    Medya

    TOKİ KONUTLARININ DETAYLARI I Hangi illerde başlayacak? TOKİ konutları ilk hangi illerde yapılacak?

    Fenomen CEO, getiri garantili projesini anlatıyor!
    Advertorial

    Fenomen CEO, getiri garantili projesini anlatıyor!

    Görüş Bildir