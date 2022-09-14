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- Ukrayna: Harkov'da 300'den fazla yerleşim yeri kurtarıldı
Ukrayna: Harkov'da 300'den fazla yerleşim yeri kurtarıldı
Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Maliar, 6 Eylül'den bu yana Harkov bölgesinde 300'den fazla yerleşim yerinin Rus güçlerinden geri alındığını bildirdi.
- 14.09.2022 - 03:49
Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Maliar'dan yeni bir açıklama geldi.
"300'den fazla yerleşim yeri Rus işgalinden kurtarıldı"
İHA'nın haberine göre Maliar, 6 Eylül'den bu yana Ukrayna'nın Harkov bölgesindeki 3 bin 800 kilometrekarelik alanın Rus güçlerinden geri alındığını söyleyerek, "Bölgede Rus güçlerine yönelik saldırılar devam ediyor. Şuana kadar 300'den fazla yerleşim yeri Rus işgalinden kurtarıldı" ifadelerini kullandı.