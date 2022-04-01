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    Ukrayna helikopterleri Rus topraklarında petrol rafinerisi vurdu

    Rusya’da Belgorod şehrinin valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin şehirdeki petrol rafinerisine saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2022 - 10:13
    • Güncelleme : 01.04.2022 - 10:39
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    Ukrayna helikopterleri Rus topraklarında petrol rafinerisi vurdu

    Rusya-Ukrayna savaşında 36 gün geride kaldı.

    Bu süre zarfında tüm çatışmalar Ukrayna topraklarında yaşandı.

    Dün gece bir ilk yaşandı ve Ukrayna güçleri ilk kez Rus topraklarına girdi.

    Ukrayna helikopterleri, sınıra 30, Harkov'a 60 kilometre uzaklıktaki Rus şehri Belgorod'a sızdı.

    Helikopterler burada Rus ordusunun yakıt ikmali yaptığı petrol rafinerisini hedef aldı.

    RUS VALİ DOĞRULADI

    Belgorod şehrinin valisi Vyaçeslav Gladkov, yaptığı yazılı açıklamada, şehirdeki petrol rafinerisinde yaşanan patlama nedeniyle yangın çıktığını söyledi.

    ÖLÜ VE YARALI YOK

    Yangının, alçak irtifada uçarak Rusya’ya giren Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin saldırısı neticesinde gerçekleştiğini belirten Gladkov, rafineride yaşanan patlama nedeniyle ölü veya yaralının bulunmadığını kaydetti.

    Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, rafinerinin yakınlarındaki sivillerin tahliye edildiği ve yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

    Ukrayna helikopterleri Rus topraklarında petrol rafinerisi vurdu ViDEO

    Ukrayna helikopterleri Rus topraklarında petrol rafinerisi vurdu #1

    Ukrayna helikopterleri Rus topraklarında petrol rafinerisi vurdu #2d


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