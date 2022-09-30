Ukrayna, hızlandırılmış prosedürle NATO üyeliğine başvuracak

Gelişmeyi, Devlet Başkanı Zelensky duyurdu. Ukraynalı lider, Putin'in müzakere çağrısını da reddetti.

Kiev yönetimi, askeri ittifakta yer almanın hesaplarını yapıyor.

Bir süredir NATO'ya katılmak için girişimlerde bulunan Ukrayna, çabalarına bir yenisini eklemeye hazırlanıyor.

Zelensky'den NATO'ya katılım açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, hızlandırılmış prosedür kapsamında NATO üyeliğine başvuracaklarını söyledi.

Zelensky'ye göre Ukrayna, halihazırda "NATO ve ittifak standartları ile uyumlu olduğunu kanıtladı."

"Biz fiili müttefikiz"

Yazılı açıklamasına "Ukraynalılar! Tüm dostlarımız ve müttefiklerimiz!" diye başlayan Zelensky, "Biz fiili müttefikiz. Bu zaten başarıldı. Fiili olarak, NATO yolumuzu çoktan tamamladık. Birbirimize güveniyoruz, birbirimize yardım ediyoruz ve birbirimizi koruyoruz. İttifak budur." ifadelerini kullandı.

Finlandiya ve İsveç örneğini verdi

Ukrayna lideri, "Bugün Ukrayna, bu durumu yasal hale dönüştürmek için başvuruyor. Hızlandırılmış bir prosedür altında. Bunun mümkün olduğunu biliyoruz.

Finlandiya ve İsveç'in bu yıl Üyelik Eylem Planı olmadan İttifak'a katılmaya başladığını gördük. Bu ayrıca, Ukrayna için de adil. Ukrayna'nın NATO'ya hızlandırılmış katılım başvurusunu imzalayarak kararlı adımımızı atıyoruz." dedi.

"Putin başkan oldukça barış görüşmesi yok"

AA'nın aktardığına göre, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in müzakere çağrısını reddeden Zelensky, "Putin, başkan olduğu sürece Rusya ile barış görüşmesi olmayacak." dedi.

Rusya, Kırım'ın ardından Ukrayna toprağının yaklaşık yüzde 15'ini daha ilhak etti.

İlhak adımından sonra askeri ittifak hamlesi

Halk oylamasının yapıldığı ve yüzde 90'ın üzerinde "evet" sonucunun çıktığı Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya dahil edilmesi için Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rus yanlısı sözde yönetimlerin başkanları anlaşmalar imzaladı.

Zelensky'nin NATO'ya hızlı dahil olma konusundaki hamlesinin, ilhak adımından sonra gelmesi dikkat çekti.

"NATO üyesi olsaydık savaş çıkmazdı"

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya'nın ülkesine askeri müdahalesine ilişkin, "Ukrayna, NATO üyesi olsaydı böyle bir savaş çıkmazdı. O zaman savaşmaya hiç gerek kalmadan sadece NATO'ya üye olan diğer ülkelerin birliğini ülkemizde konuşlandırmamız yeterli olurdu." demişti.