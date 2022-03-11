Ukrayna istihbaratı: Rusya, Çernobil'e saldırı için hazırlanıyor

Ukrayna istihbaratı: Rusya, Çernobil'e saldırı için hazırlanıyor

İstihbarat raporuna göre, Putin'in santrale provokasyon saldırısı düzenlenmesi talimatı verdiği öne sürüldü.

Rus güçleri, Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü ele geçirdi.

Rusya Enerji Bakanlığı, kesintinin yaşandığı santrale yeniden elektrik verildiğini duyururken, Ukrayna istihbaratı çarpıcı bir açıklama yaptı.

"PUTİN TALİMAT VERDİ" İDDİASI

Ukrayna İstihbarat Servisi'nin açıklamasında, "Eldeki bilgilere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çernobil nükleer santraline provokasyon saldırısı düzenlenmesi talimatı verdi." denildi.

"RUSLAR, UKRAYNA ASKERİ KILIĞINA GİRECEK"

Saldırının, "Rusların Ukrayna askeri ve Ukraynalı milliyetçi grupların kılığına girerek gerçekleştirilmesi emri verildiği" belirtildi. Geçtiğimiz hafta Zaporijya Nükleer Santrali’ne düzenlenen saldırı hatırlatılarak tüm dünyanın tehlike atlattığı ifade edildi.

"TÜM DÜNYA İÇİN FELAKET SONUÇLARI OLACAK"

Putin’in dünyaya karşı nükleer kozunu kullandığı savunulurken, "Askeri operasyon ve doğrudan müzakerelerden istenilen sonucu elde edemeyen Putin, Ukrayna'yı destekleyen dünya toplumuna karşı nükleer şantaj kozunu öne sürüyor. Putin'in benzer eylemlerinin tüm dünya için felaket sonuçları olacaktır." denildi.