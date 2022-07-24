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Ukrayna ordusu, Rus S-300'lerini vurdu
Ukrayna ordusu, Herson bölgesinde Rus S-300 hava savunma sistemini imha etti.
- 24.07.2022 - 23:50
- Güncelleme : 25.07.2022 - 08:44
Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna ordusu, Herson bölgesinde Rus S-300 hava savunma sistemlerini imha ettiği yeni bir video yayınladı.
S-300 bataryasını vurdular
İHA'nın haberine göre; güney Herson bölgesinde çekildiği öğrenilen görüntülerde, Ukrayna kuvvetleri, S-300 karadan havaya füze sistemlerinin en az iki fırlatıcısını ve bir komuta karakol aracını başarıyla imha ettiği görüldü.
Ukrayna ordusu, Rus S-300'lerini vurdu - VİDEO
Rusya, 65'ten fazla füze sistemi kaybetti
Rusya’nın, 14 Şubat’tan bu yana modern Pantsir-S1 ve Buk-M2 de dahil olmak üzere 65’ten fazla yerden havaya füze sistemini kaybettiği bildirildi.