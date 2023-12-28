Ukrayna ordusu yaralıları elektronik sedye ile taşıyacak Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları Servisi, istatistiklere göre cepheden yaralı askerlerin tahliyesi sırasında kayıpların iki katına çıktığını belirterek, yaralıları taşıyacakları elektronik sedyeyi tanıttı.

DHA

Ukrayna-Rusya savaşı tüm şiddetiyle devam ediyor.

Ukrayna'nın doğusunda yoğunlaşan çatışmalarda kayıplar her geçen gün artıyor.

Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları Servisi, istatistiklere göre cepheden yaralı askerlerin tahliyesi sırasında kayıpların iki katına çıktığını tespit ettikten sonra harekete geçti.

Sorunu ortadan kaldırmak için elektronik sedye tasarlandı. Bu kapsamda tasarlanan araçla insan gücüne ihtiyaç duyulmadan yaralı çatışma bölgesinden tahliye edilecek.

"Zorlu arazileri ve buzları aşabiliyor"

Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları Servisi’nden yapılan açıklamada, “Risksiz kurtarma artık mümkün. Cephe istatistikleri, tıbbi tahliye sırasında kayıp sayısının iki katına çıkabildiğini gösteriyor. Ancak artık yer tabanlı insansız araçlar da yaralıları savaş alanından tahliye edebiliyor. Zorlu arazileri ve buzları aşabiliyor ve 200 kilograma kadar ağırlık taşıyabiliyorlar.” denildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)