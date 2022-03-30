Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, dün istanbul'daki müzakere toplantısının ardından Rus ordusunun Kiev ve Çernigiv bölgelerinden çekilmesinin devam ettiğini bildirdi.

35 gündür devam eden Rusyya-Ukrayna savaşında dün Türkiye'nin ikinci ev sahipliğinde İstanbul'da heyetler arası müzakere toplantısı gerçekleştirildi.

Müzakere öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen heyetler, 4 saat süren toplantılarının ardından yapıcı açıklamalarda bulunarak bazı maddeler üzerinde mütabakat sağlandığını açıkladı.

Rus tarafı bu kapsamda diyaloğa ortam sağlamak amacıyla Kiev ve Çernigiv'de çatışmaları azaltma kararını açıkladı.

"RUSLAR GERİ ÇEKİLİYOR"

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Kiev ve Çernigiv bölgelerinden çekilmesinin devam ettiğini bildirdi.



UkraynaGenelkurmay Başkanlığının Facebook hesabından yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının 34. gününde son durum değerlendirildi.

Rus ordusunun Kiev şehrini kuşatma görevini yerine getiremediği belirtilen açıklamada, Kiev ve Çernigiv bölgelerinden çekilmeye devam eden Rus ordusunun muhtemelen birliklerini ülkenin doğu yönünde yoğunlaştıracağı belirtildi.

Ukrayna: Rus ordusu Kiev ve Çernigiv'den çekiliyor VİDEO



HEDEFTE MARİUPOL VAR

Açıklamada, Donetsk yönünde saldırılarına devam eden Rus ordusunun, Kreminna ve Mariupol yerleşim bölgelerine hava ve füze saldırıları düzenlediği ve Stepnogorsk, Orihov ve Gülyaypole yerleşimlerinin yakınındaki Ukrayna Savunma Kuvvetleri birimlerinin mevzilerine topçu ateşi açtığı ifade edildi.

Ayrıca, Rus ordusunun Karadeniz ve Azak bölgelerinin yanı sıra Volınsk, Polinsk, Siversk, Tavriçeskoye ve Slavyansk yerleşim birimlerini elinde tutmaya çalıştığı, Luhansk bölgesindeki Popasna, Rubijne yerleşimlerinin kontrolünü ve Mariupol şehrini de ele geçirmeye odaklandığı kaydedildi.