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- Ukrayna, Rus ordusunun ele geçirilen askeri teçhizatlarını sergiledi
Ukrayna, Rus ordusunun ele geçirilen askeri teçhizatlarını sergiledi
Rusya-Ukrayna savaşının 100'üncü gününde, Ukrayna ordusu tarafından ele geçirilen Rus ordusuna ait askeri teçhizatlar başkent Kiev'de sergilendi.
- 03.06.2022 - 18:33
- Güncelleme : 03.06.2022 - 18:34
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 24 Şubat’ta 'askeri operasyon' adı altında Ukrayna'ya başlattığı saldırıların 100 gün geride kaldı.
Ele geçirilen Rus ordusuna ait askeri teçhizatları sergiledi
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Ukrayna ordusu tarafından ele geçirilen Rus ordusuna ait askeri teçhizatlar sergilendi.
Zırhlı araç, tank ve Rus askerlerinin kişisel eşyaları Kiev Meydanı'nda
İHA'nın haberine göre, Kiev’deki Mikhailovskaya Meydanı’nda sergilenen Rus ordusunun teçhizatları arasında zırhlı araçlar, tanklar ve Rus askerilerine ait kişisel eşyalar yer alıyor.
Rus ordusu, savaşın başından bu yana Ukrayna'da 25 binden fazla asker ve subayın yanı sıra 5 binden fazla askeri teçhizatını kaybetti.