Ukrayna: Rusya sivil gemilere saldırı düzenledi

Ukrayna'nın Yeniden İnşasından Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Topluluklar ve Bölgeleri Geliştirme Bakanı Oleksiy Kuleba, Rusya'nın Ukrayna açıklarında yük gemilerine saldırı düzenlediğini belirtti.

Rus ordusunun Ukrayna'dan tahıl taşımak üzere Odessa'daki Çernomorsk Limanı'na doğru giden Saint Kitts ve Nevis Federasyonu bandıralı gemiye insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini kaydeden Kuleba, "Ön bilgilere göre yaralılar var" ifadesini kullandı.

Kuleba, söz konusu geminin saldırıya uğramasına rağmen yoluna devam edebildiğini kaydetti.

"BU KORKUNÇ BİR SAVAŞ SUÇUDUR"

Rusya'nın ayrıca soya fasulyesi taşıyan Komor Adaları bandıralı gemiye de Odessa yakınlarında saldırı düzenlediğini aktaran Kuleba, "Maalesef saldırı sonucu Suriye vatandaşı bir mürettebat üyesi hayatını kaybetti. Bu korkunç bir savaş suçudur" yorumunu yaptı.