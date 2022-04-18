Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 205 çocuk öldü

Rus ordusunun 54 gündür süren saldırılarında 205 çocuğun hayatını kaybettiği, 362 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik açtığı savaş, 54’üncü gününde…

Ne Rus kuvvetleri geri çekiliyor ne de Ukraynalı mücadeleden vazgeçiyor.

Yüzlerce can kaybının yaşadığı savaşın en büyük mağdurları ise çocuklar…

Acı tablo

Kimisi aileleriyle birlikte savaştan kaçtı canını kurtardı, kimisi ise bombaların ve kurşunların hedefi oldu.

Ukrayna Başsavcılığı’ndan yapılan son açıklama ise acı tabloyu gözler önüne serdi.

24 Şubat'tan bugüne kadar 205 çocuk öldü

AA’nın haberine göre Rus ordusunun bombardımanlarında 1000'den fazla eğitim kurumunun hasar gördüğünü duyuran Ukrayna Başsavcılığı, bunlardan 95'inin tamamen yıkıldığını aktardı.

Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 205 çocuğun hayatını kaybettiği, 362 çocuğun yaralandığı belirtildi.