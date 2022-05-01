Ukrayna Silahlı Kuvvetler Korosu Ramazan Bayramı'nı salavat getirerek ve Türkçe mesaj yayınlayarak kutladı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ordusunun sosyal medya hesabından İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayan bir videolu mesaj yayınlandı.

Videolu mesajda Salavat-ı Şerife getirilirken Türkçe olarak, "Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımın tamamı ise şu şekilde:

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden salavat eşliğinde Bayram videosu - Video

"Ukrayna'nın birliği için dualarınızı bekliyoruz"

"Sevgili Ukrayna Müslümanları, askerler ve siviller ve diğer ülkelerden ortaklarımız! Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Ramazan'ı tebrik ediyor ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü yeniden sağlamak için ortak eylemleriniz için içtenlikle teşekkür ediyor.

Ramazan bayramının başladığı bu günde, insan kişiliğinin manevi bileşenine büyük önem verilir, bu nedenle Müslümanlar geleneksel olarak bu geceyi akrabalarla bir araya gelerek ve Allah'a dua ederek geçireceklerdir.

Bayramınızı tebrik eder, Allah'ın Ukrayna'nın birliği ve Kırım'ın kurtuluşu, tüm mültecilerin evlerine geri dönüşü, Rus saldırganlığı ile parçalanan ailelerin yeniden birleşmesi, herkesin serbest bırakılması için dualarınızı duymasını içtenlikle diliyoruz."