Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 30'uncu kuruluş yıl dönümü kutlandı

Devlet Başkanı Zelenskiy, törenle ilgili mesajında Rusya'yı kararlılık vurgusuyla hedef aldı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 30'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Tören, başkent Kiev'deki Mykhailivska Meydanı'nda yapıldı.

RUSYA'YA MESAJ VERDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, kuruluş yıl dönümüyle ilgili yaptığı açıklamada, son dönemde Donbas'ta gerginlik yaşadığı Rusya'ya mesaj gönderdi.

"RUS SALDIRGANLIĞINDAN..."

Herhangi bir Rus saldırısına karşı koyabilecek kapasitede olduklarını ifade eden Zelenskiy, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerleri, en önemli misyonları olan devletin özgürlüğünü ve egemenliğini Rus saldırganlığından koruma görevlerini yerine getirmeye devam ediyor." dedi.

Zelenskiy, "Ukrayna ordusu gücüne güveniyor ve düşmanın herhangi bir saldırı planını önleme kapasitesine sahip." diye konuştu.

SALDIRI HAZIRLIĞI İDDİASI

Ukrayna'ya desteğini ifade eden ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devley Başkanı Vladimir Putin ile görüşme yapacak ve gerilimin düşürülmesini isteyecek.

Kiev yönetimi, Rusya'yı olası büyük çaplı askeri saldırıya hazırlık olarak sınırına on binlerce askeri yığmakla suçluyor.