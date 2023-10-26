Ukrayna'nın Donetsk bölgesi yakınları, Rus ve Ukraynalı askerlerin çatışmasına sahne oluyor.
Batı'dan askeri destek almaya devam eden Ukrayna ordusu, topraklarındaki Rus askerlerini geri püskürtmeye çalışıyor.
Rus güçleri ise karşı saldırılarına devam ediyor. O saldırı girişimlerinden biri, Krasnohorivka'da kayıtlara geçti.
Mayına çarpma anı
Ukrayna siperlerine saldırı hazırlığındaki Rus askerlerini taşıyan zırhlı araç mayına çarptı.
Patlamanın ardından araçtaki askerler kendilerini yerde buldu. Araçtaki mühimmatın da patladığı anlaşılıyor.
"5 günde 24 tane Ukrayna uçağı düşürdük"
Öte yandan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna ordusunun psikolojik olarak iyi durumda olmadığını belirerek, "5 günde 24 tane Ukrayna uçağı düşürdük." dedi.
Şoygu, Rus ordusuna bağlı "Doğu" askeri birlikleriyle bir araya gelerek, Ukrayna'daki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ukrayna ordusunun imkanlarının azaldığına işaret eden Şoygu, "Bugünkü durum, düşmana ait imkanların giderek azaldığını gösteriyor." ifadesini kullandı.
"Ukrayna ordusundaki olumsuz psikolojik durumu anlatıyor"
Şoygu, Ukrayna ordusunun psikolojik açıdan da zorlandığını savunarak şöyle dedi:
Son 3-4 hafta içerisinde gönüllü olarak teslim olan veya ele geçirilen Ukrayna askerleri, bize Ukrayna ordusundaki olumsuz psikolojik durumu anlatıyor.
Sizleri tüm kalbimle kutluyorum. İyi şekilde savaşıyorsunuz ve böyle devam edeceğini düşünüyorum.
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