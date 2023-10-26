Ukrayna siperlerine saldırı hazırlığındaki Rus askerleri mayına çarptı Rus ordusu mensuplarını taşıyan zırhlı araç, mayına çarparak infilak etti. Patlama anı ve Rus askerlerinin durumu havadan görüntülendi.

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AA & Ensonhaber

Ukrayna'nın Donetsk bölgesi yakınları, Rus ve Ukraynalı askerlerin çatışmasına sahne oluyor.

Batı'dan askeri destek almaya devam eden Ukrayna ordusu, topraklarındaki Rus askerlerini geri püskürtmeye çalışıyor.

Rus güçleri ise karşı saldırılarına devam ediyor. O saldırı girişimlerinden biri, Krasnohorivka'da kayıtlara geçti.

Mayına çarpma anı

Ukrayna siperlerine saldırı hazırlığındaki Rus askerlerini taşıyan zırhlı araç mayına çarptı.

Patlamanın ardından araçtaki askerler kendilerini yerde buldu. Araçtaki mühimmatın da patladığı anlaşılıyor.

"5 günde 24 tane Ukrayna uçağı düşürdük"

Öte yandan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna ordusunun psikolojik olarak iyi durumda olmadığını belirerek, "5 günde 24 tane Ukrayna uçağı düşürdük." dedi.

Şoygu, Rus ordusuna bağlı "Doğu" askeri birlikleriyle bir araya gelerek, Ukrayna'daki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna ordusunun imkanlarının azaldığına işaret eden Şoygu, "Bugünkü durum, düşmana ait imkanların giderek azaldığını gösteriyor." ifadesini kullandı.

"Ukrayna ordusundaki olumsuz psikolojik durumu anlatıyor"

Şoygu, Ukrayna ordusunun psikolojik açıdan da zorlandığını savunarak şöyle dedi: