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    Ukrayna: Türk İHA'larını bekliyoruz

    Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Neijpapa, Türkiye'den satın alacakları İHA'ları denizde ve kıyıda kullanacaklarını söyledi.
    • AA
    • 04.01.2021 - 11:49
    • Güncelleme : 04.01.2021 - 11:53
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    Ukrayna: Türk İHA'larını bekliyoruz

    Türkiye ile Ukrayna arasında savunma alanındaki iş birliği derinleşiyor.

    Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Aleksey Neijpapa, 2021'de donanmaları için Türk insansız hava araçlarını (İHA) ve korvetlerini beklediklerini belirtti.

    TÜRK İHA'LARINDAN SATIN ALACAKLAR

    Neijpapa, Ukrayna medyasına yaptığı açıklamada, bu yıl Ukrayna donanması için Türk İHA'larının satın alınmasını beklediklerini ifade etti.

    TÜRKİYE'DE İNŞA EDİLECEK, UKRAYNA'DA BİTİRİLECEK

    İHA'ları hem denizde hem kıyıda kullanacaklarını aktaran Neijpapa, Türkiye'de inşa edilecek ve Ukrayna'da bitirilecek ortak üretim ADA tipi korvetler sayesinde de Ukrayna'nın NATO standartlarında üretim kapasitesine ulaşacağını vurguladı.

    Ukrayna: Türk İHA larını bekliyoruz #1

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