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    Ukrayna yabancı gönüllülere vatandaşlık verecek

    Ukrayna, Rusya'ya karşı savaşta ordusuna katılan yabancı gönüllülere vatandaşlık verileceğini açıkladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 10.03.2022 - 06:19
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    Ukrayna yabancı gönüllülere vatandaşlık verecek

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'nin çağrısı sonrası, şimdiye kadar 52 ülkeden 20 binin üzerindeki yabancı askerin Ukrayna ordusuna katıldığı açıklandı.

    YABANCI GÖNÜLLÜLERE VATANDAŞLIK VERİLECEK

    Ukrayna İçişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Yenin Yevhen, Ukrayna'ya seyahat eden ve gönüllü olan Ukrayna ordusuna katılan gönüllülere, devletin Sınır Muhafız Servisi tarafından bir askeri kart verileceğini açıkladı.

    Bu gönüllerin gelecekte Ukrayna vatandaşlığı almaya hak kazanacak yabancı uyruklular arasında yer alacağı belirtildi.

    Bununla birlikte, geçen ay Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Rusya'ya karşı mücadelede kendisine katılmak için gönüllülerden oluşan bir "uluslararası tugay" oluşturduğunu duyurdu.

    Ukrayna yabancı gönüllülere vatandaşlık verecek #1

    GÖNÜLLÜLERİN ÇOĞU AVRUPA ÜLKELERİNDEN

    Gönüllü askerler, hükümetlerinin vatandaşlarının savaşa daha kolay katılmasını sağlayan Polonya, Danimarka ve Letonya dahil olmak üzere genellikle Avrupa ülkelerinden geldi. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 2 Şubat'ta düzenlediği basın toplantısında vatandaşları Ukrayna’nın savunmasına katılmaya çağırmıştı.

    Letonya hükümeti de geçen ay  benzer şekilde halkı Ukrayna’nın yanında olmaya çağırmıştı. Milletvekili Juris Rancanis, "Ukrayna'yı desteklemek isteyen ve Ukrayna'nın bağımsızlığını ve ortak güvenliğimizi savunmak için orada gönüllü olarak hizmet etmek isteyen vatandaşlarımız bunu yapabilmelidir" demişti.

    Ukrayna yabancı gönüllülere vatandaşlık verecek #2

    Ukrayna yabancı gönüllülere vatandaşlık verecek #3


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