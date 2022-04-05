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    Ukrayna’da, 7 insani koridor açılacak

    Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, bugün 7 ayrı insani koridorun oluşturulacağını açıkladı.
    • DHA
    • 05.04.2022 - 11:40
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 12:03
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    Ukrayna’da, 7 insani koridor açılacak

    Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, insani koridor oluşturma çabaları da sürüyor…

    Konuya ilişkin açıklama, Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk’tan geldi.

    Vereşuk, bugün itibarıyla, insani yardımların ulaşması ve ayrılmak isteyenlerin geçişinin kolaylaştırılması için ülkenin doğusunda 7 ayrı insani koridorun açılacağını duyurdu.

    KORİDORLARIN AÇILACAĞI BÖLGELER

    Mariupol, Berdyansk ve Tokmak’tan Zaporijya’ya, 3 ayrı insani koridorun yanı sıra Severodnetsk, Lısıçansk, Popasna ve Girske’den Bahmut kentine 4 ayrı koridorun açık olacağı belirtildi.

    Ukrayna’da, 7 insani koridor açılacak #1

    KIZILHAÇ KOMİTESİ OTOBÜSLERE EŞLİK EDECEK

    Öte yandan Vereşuk, Berdyansk-Ziparojiye güzergahında Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin (ICRC) de eşlik ettiği toplam 22 otobüsün, belirlenen bölgelerden kalkış yapacağını duyurdu.


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