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- Ukrayna’da, 7 insani koridor açılacak
Ukrayna’da, 7 insani koridor açılacak
Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, bugün 7 ayrı insani koridorun oluşturulacağını açıkladı.
- DHA
- 05.04.2022 - 11:40
- Güncelleme : 05.04.2022 - 12:03
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, insani koridor oluşturma çabaları da sürüyor…
Konuya ilişkin açıklama, Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk’tan geldi.
Vereşuk, bugün itibarıyla, insani yardımların ulaşması ve ayrılmak isteyenlerin geçişinin kolaylaştırılması için ülkenin doğusunda 7 ayrı insani koridorun açılacağını duyurdu.
KORİDORLARIN AÇILACAĞI BÖLGELER
Mariupol, Berdyansk ve Tokmak’tan Zaporijya’ya, 3 ayrı insani koridorun yanı sıra Severodnetsk, Lısıçansk, Popasna ve Girske’den Bahmut kentine 4 ayrı koridorun açık olacağı belirtildi.
KIZILHAÇ KOMİTESİ OTOBÜSLERE EŞLİK EDECEK
Öte yandan Vereşuk, Berdyansk-Ziparojiye güzergahında Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin (ICRC) de eşlik ettiği toplam 22 otobüsün, belirlenen bölgelerden kalkış yapacağını duyurdu.