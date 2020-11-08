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    Ukrayna’da araç kırmızı ışıkta bekleyen yayalara çarptı

    Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yaya geçidinde kırmızı ışıkta bekleyen yayalara çarptı. Kazada biri çocuk, 3 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 08.11.2020 - 12:13
    • Güncelleme : 08.11.2020 - 12:16
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    Ukrayna’da araç kırmızı ışıkta bekleyen yayalara çarptı

    Ukrayna’nın Harkiv kentinde meydana gelen kazada, 22 yaşındaki sürücü otomobilin kontrolünü kaybederek, yolun karşısına geçmek için yeşil ışığın yanmasını bekleyen yayalara çarptı.

    Harkiv polisinden yapılan açıklamada, kazada yaralanan 9 yaşındaki bir çocuk ile 48 ve 50 yaşlarındaki 2 kişinin hastanede tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

    KADININ DURUMU AĞIR

    Ukrayna medyasına bilgi veren yetkililer, yaralılardan 50 yaşındaki kadının durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda bulunduğunu aktardı.

    Ukrayna'da araç kırmızı ışıkta bekleyen yayalara çarptı İZLE

    UYUŞTURUCU VE ALKOLÜN ETKİSİNDEYDİ

    Yabancı ülke vatandaşı olduğu belirtilen sürücünün kaza sırasında uyuşturucu ve alkol etkisi altında olduğu ve olayın ardından saldırgan tavırlar sergilediği öne sürüldü.

    Kazayla ilgili incelemelerin sürdüğü ifade edildi.

    Ukrayna’da araç kırmızı ışıkta bekleyen yayalara çarptı #1

    Ukrayna’da araç kırmızı ışıkta bekleyen yayalara çarptı #2

    Ukrayna’da araç kırmızı ışıkta bekleyen yayalara çarptı #3

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