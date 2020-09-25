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    Ukrayna'da askeri uçak düştü

    Ukrayna'da askeri uçak düştü

    Ukrayna'da askeri uçak düştü. İlk belirlemelere göre 22 kişi hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 25.09.2020 - 22:36
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    Ukrayna’nın kuzeydoğusundaki Harkiv ilinde AN-26 tipi askeri uçak düştü.

    Ukrayna İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Harkiv iline bağlı Çuguyiv ilçesinde AN-26 tipi askeri uçağın düştüğü ve alev aldığı duyuruldu.

    22 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Uçakta 28 kişinin bulunduğu belirtilen açıklamada, 22 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı, 4 kişinin ise arandığı ifade edildi.

    Bölgeye acil servis ekiplerinin gönderildiği kaydedildi.

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin yarın bölgeye gideceği bildirildi.

    Ukrayna'da askeri uçak düştü VİDEO


    Ukrayna da askeri uçak düştü #1

    Ukrayna da askeri uçak düştü #2

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