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Ukrayna'da askeri uçak düştü
Ukrayna'da askeri uçak düştü. İlk belirlemelere göre 22 kişi hayatını kaybetti.
- DHA
- 25.09.2020 - 22:36
Ukrayna’nın kuzeydoğusundaki Harkiv ilinde AN-26 tipi askeri uçak düştü.
Ukrayna İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Harkiv iline bağlı Çuguyiv ilçesinde AN-26 tipi askeri uçağın düştüğü ve alev aldığı duyuruldu.
22 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Uçakta 28 kişinin bulunduğu belirtilen açıklamada, 22 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı, 4 kişinin ise arandığı ifade edildi.
Bölgeye acil servis ekiplerinin gönderildiği kaydedildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin yarın bölgeye gideceği bildirildi.
Ukrayna'da askeri uçak düştü VİDEO