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Ukrayna'da biyolojik laboratuvar bulundurduklarını açıkça ifade eden ABD başkan adayı Robert F. Kennedy Jr, çarpıcı sözlere imza attı.

Suikast nedeniyle hayatını kaybeden eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni olan Amerikalı siyasetçi, gazeteci Tucker Carlson'a konuştu.

Kennedy, Pentagon'un biyolojik silah geliştirme programları çerçevesinde Ukrayna'da biyolojik laboratuvarlar kurduğunu söyledi:

Biyolojik silahlar geliştirdiğimizden dolayı Ukrayna'da biyolaboratuvarlarımız var. Bu biyolojik silahlar, yeni sentetik biyoloji ve CRISPR (genom düzenleme yöntemi) teknolojisini ve genetik mühendisliği tekniklerini kullanıyor.

Rusya, ABD'nin Ukrayna'da askeri biyolojik programlar hayata geçirdiğini öne sürdü; fakat Washington, Avrupa Birliği ve NATO, bu spekülasyonları yalanladı.

Moskova, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu üyelerine bir dosya dağıtarak, ABD'nin denetiminde biyolojik silah faaliyetleri yürütüldüğüne dair iddiada bulundu.

Kennedy, 2001'de ABD Vatanseverlik Yasası ile birlikte biyolaboratuvar silahlanma yarışının tekrar başlatıldığını söylerken, "Pentagon, biyolojik silahlara çok para yatırmaya başladı." dedi.

Konuşmasının devamında Kennedy, şunları söyledi:

Fakat o zamanlar gergindiler çünkü eğer Cenevre Sözleşmesi'ni ihlal ederseniz, adamı ipe götürecek bir suçtur bu.



Biyolojik silah geliştirmeye gerçekten tam kapasite girme konusunda gergindiler. Bu nedenle biyogüvenlik yetkisini HHS'deki (ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı) bir kuruma devrettiler.