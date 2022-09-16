Ukrayna'da bulunan toplu mezarlar açılmaya başlandı

Zelensky'nin açıkladığı toplu mezarlar, otopsi ve kimlik tespiti yapılması için savcılık kontrolünde açılıyor.

Ukrayna-Rusya savaşının başladığı 24 Şubat'tan bu yana daha çok savunma pozisyonunda olan Ukrayna ordusu, ağustos ayının son günlerinde atağa geçerek güney bölgesinde bulunan 40'tan fazla yerleşim birimi kurtardı.

İzyum şehrini ziyaret eden Zelensky, Ukrayna’nın doğusunda yer alan Harkiv bölgesine bağlı İzyum şehrinde toplu mezar bulunduğunu açıkladı.

Mezarlarda kimlik tespiti başladı

Kentte bulunan mezarlardaki cenazeler, otopsi ve kimlik tespiti yapılması için bulundukları yerden çıkarılmaya başlandı.

Üzerlerinde numara bulunan mezarlar, ekipler tarafından şeritle kapatıldı.

Cenazeler çıkarılıyor

Olay yerinde savcıların eşliğinde polis, mezarları açarak cenazeleri çıkarmaya başladı.

Ceset torbalarına konulan cenazelerin üstüne bazı notlar düşüldüğü görüldü.

"450 civarında kişinin olduğu düşünülüyor"

Harkiv Bölgesi Askeri Yönetim Valisi Oleg Sinegubo, bu mezarlarda siviller ve Ukrayna askerlerine ait 450 civarında kişinin cenazesinin bulunduğuna inandıklarını ve çıkarılan cenazelere otopsi ile kimlik tespiti yapılacağını belirtti.

Sinegubo, hem uluslararası toplumu bilgilendirmek hem de gelecekte bu olaya ilişkin dava açılması için Ukrayna polisinin yanı sıra savcıların incelemelerine devam ettiğini söyledi.

"Ukrayna halkına yapılan bir soykırım"

AA'nın haberine göre, mezarlarda gömülenlerin yüzde 99’unun normal yollarla hayatını kaybetmediğini ifade eden Sinegubo, "Çoğunda işkence izi var. Çok sayıda çocuğun cenazesinin yanı sıra elleri arkadan bağlanmış cesetler de bulundu. Dünyanın, bunun Ukrayna halkına yapılan bir soykırım olduğunu bilmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.