Ukrayna'da koronavirüs salgınında en yüksek vaka ve ölüm sayısı görüldü

Ukrayna'da koronavirüs salgınında en yüksek vaka ve ölüm sayısı görüldü

Ukrayna'da koronavirüs salgınında son 24 saatte vaka ve vefat sayısı arttı. Ukrayna Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 23 bin 785 vaka tespit edildi ve 614 kişi hayatını kaybetti.

Tüm dünya koronavirüs salgınıyla mücadele etmeye devam ediyor.

Bazı ülkelerde vaka ve vefat sayıları azalırken bazı ülkelerde ise yeniden artışa geçti.

Vaka ve vefat oranlarının artışa geçtiği ülkelerden birisi olan Ukrayna'da ise sayılar en yüksek seviyeye çıktı.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 134 bin 329 kişiye koronavirüs testi yapıldı.

614 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son 24 saatte 23 bin 785 vakanın tespit edildiği ve 614 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, en yüksek vaka ve ölüm sayısı kaydedildi.

Ukrayna'da mayıstan itibaren düşüşe geçen vaka sayıları, eylülde tekrar artmaya başlamıştı.

Ukrayna'da dün de 22 bin 415 vaka sayısı, 546 ölü sayısı ile günlük en yüksek rakam kaydedilmişti.

8 MİLYON KİŞİYE AŞI YAPILDI

Kitlesel aşı çalışmalarına 24 Şubat'ta başlanan ülkede, son 24 saatte 269 bin 666 bin kişiye aşı yapılarak günlük en yüksek aşılanma rakamına ulaşıldı.

Ülkede toplam aşılanan sayısı 8 milyon 557 bin 659 oldu.