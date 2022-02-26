Ukrayna: Başkentte saldırı geri püskürtüldü

Ukrayna hükümeti, başkent Kiev'de bulunan Peremohy Bulvarı'ndaki Rus saldırısını püskürttüklerini bildirdi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalardan sıcak haberler gelmeye devam ediyor.

Rus saldırısında 3. güne girerken, Ukrayna hükümetinin verdiği bilgilere göre, başkent Kiev'de bulunan Peremohy Bulvarı'ndaki Rus saldırısı geri püskürtüldü.

"KİEV'İN DÜNYA İLE BAĞLANTISI KESİLMEYE ÇALIŞILIYOR"

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri: "Rus Ordu birlikleri Kiev'in elektrik santrallerine saldırarak Kiev'in dünya ile bağlantısını kesmeye çalışıyor" açıklamasını yaptı.

Başkent Kiev'de yaşayan tüm sivillere, her ne şartta olursa olsun evlerinden ya da sığınaklardan çıkmamaları çağrısı yapıldı. Saldırılar bir çok yönden eş zamanlı yapılıyor.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de giderek şiddetlenen çatışmalar artık şehir meydanından da duyulmaya başlandı.





60'DAN FAZLA SABOTAJCI YAKALANDI

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in hem merkezinde hem de dış mahallelerinde çok büyük çatışmalar yaşandığı belirtildi.

60'dan fazla sabotajcının ise yakalandığı bildirildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, "Rus sabotajcılar Ulusal Polis üniformasına büründüler ve Vasilkovo yakınlarındaki kontrol noktasında askerlerimizi vurdular. Hemen ardından kamyonla bir grup Rus askeri Vasilkova girmeye çalıştı." bilgisini paylaştı.

POLONYA'DAN UKRAYNA'YA MÜHİMMAT YARDIMI

Kiev’in yanı sıra Kırım’ın kuzeyindeki Herson şehri yakınlarında bulunan Nova Kakhova’da da şiddetli çatışmalar sürüyor.

Polonya'dan mühimmatlı bir konvoyun Ukrayna'ya geldiği bildirildi.





