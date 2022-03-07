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    Ukrayna'da sahra mutfağı kuruldu

    Seferberlik ilan edilen Kiev'de gönüllüler, yerel halk ve askerler için yemekler hazırlıyor. Ukraynalı askerler de elleri tetikte bekleyişlerini sürdürüyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2022 - 11:10
    • Güncelleme : 07.03.2022 - 11:12
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    Ukrayna'da sahra mutfağı kuruldu

    Ukrayna'da Rus güçlerine karşı alarm seviyesi artırıldı.

    Ülke içinden ve dışından çok sayıda gönüllünün orduya katılımı devam ediyor.

    Diğer taraftan direnişin sembol yerlerinden başkent Kiev'de gönüllüler, sahra mutfağı kurdu.

    KİEV'DE GÖNÜLLÜLERDEN SEFERBERLİK

    Mutfakta halk ve Ukrayna Bölgesel Savunma Kuvvetleri personeli için yemek hazırlanıyor. Bir taraftan sebzeler hazırlanırken, diğer ekip bunları pişirmek üzere işe koyuluyor.

    Objektiflere yansıyan bir karede ise cezvede hazırlanan kahve dikkatleri çekti.

    ASKERLERİN ELLERİ TETİKTE

    Kiev'de tam bir seferberlik ilan edilmiş durumda. Bu kapsamda askerler, silahlarıyla birlikte barikatların ve kritik noktaların etrafındaki bekleyişini sürdürüyor.

    Kum torbalarıyla siperler hazırlanırken, bazı güzergahlara lastikler yerleştirildi. Ayrıca Rus güçlerinin olası ilerleyişi karşısında araç lastiklerinin patlamasını sağlayacak düzenekler yollarda kuruldu.

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