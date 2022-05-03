Ukrayna'da tahliyeler devam ediyor

Ukrayna'da tahliyeler devam ediyor

Rus güçlerinin saldırıları, sivilleri yerinden etti. Tahliyeler sırasında duygusal anlar yaşandı.

Rusya'nın saldırıları, milyonlarca Ukraynalı sivilin evlerini terk etmesine neden oldu.

İki ülke arasındaki savaş sebebiyle Ukrayna'dan tahliye süreci devam ediyor.

Sivillerin hareketliliği

Harkov'da gönüllüler, Ukrayna kuvvetleri tarafından geri alınan bir köyden sakinleri tahliye etti.

Eşyalarını alan siviller, tahliye için kendilerini bekleyen araçlara binerek bölgeden ayrıldı.

Ukrayna'da tahliyeler devam ediyor ViDEO

Duygusal anlar yaşadılar

Bazı gönüllülerin, yürüme imkanı olmayan yaşlı insanları taşıdığı görüldü. Tahliye işlemleri sırasında yaşanan duygusal anlar objektiflere yansıdı.

Tahliye merkezine yerleştiriliyorlar

AA'nın haberine göre, Zaporizhzhia'ya getirilen Ukraynalılar, gerekli kontrollerin ardından buradaki tahliye merkezine yerleştiriliyor.