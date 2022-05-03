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    Ukrayna'da tahliyeler devam ediyor

    Rus güçlerinin saldırıları, sivilleri yerinden etti. Tahliyeler sırasında duygusal anlar yaşandı.
    • Haber Merkezi
    • 03.05.2022 - 09:12
    • Güncelleme : 03.05.2022 - 09:28
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    Ukrayna'da tahliyeler devam ediyor

    Rusya'nın saldırıları, milyonlarca Ukraynalı sivilin evlerini terk etmesine neden oldu.

    İki ülke arasındaki savaş sebebiyle Ukrayna'dan tahliye süreci devam ediyor.

    Sivillerin hareketliliği

    Harkov'da gönüllüler, Ukrayna kuvvetleri tarafından geri alınan bir köyden sakinleri tahliye etti.

    Eşyalarını alan siviller, tahliye için kendilerini bekleyen araçlara binerek bölgeden ayrıldı.

    Ukrayna'da tahliyeler devam ediyor ViDEO

    Duygusal anlar yaşadılar

    Bazı gönüllülerin, yürüme imkanı olmayan yaşlı insanları taşıdığı görüldü. Tahliye işlemleri sırasında yaşanan duygusal anlar objektiflere yansıdı.

    Tahliye merkezine yerleştiriliyorlar

    AA'nın haberine göre, Zaporizhzhia'ya getirilen Ukraynalılar, gerekli kontrollerin ardından buradaki tahliye merkezine yerleştiriliyor.

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