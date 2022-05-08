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    Kiev'de U2 müzik grubundan moral konseri

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin davet ettiği İrlandalı rock müzik grubu U2, Kiev metrosunda halka moral konseri verdi.
    • 08.05.2022 - 16:07
    • Güncelleme : 08.05.2022 - 17:07
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    Kiev'de U2 müzik grubundan moral konseri

    Ukrayna’nın Kiev metrosunda İrlandalı rock müzik grubu U2, halka moral konseri verdi. İrlandalı rock müzik grubu U2, Ukraynalılara moral konseri verdi.

    İrlandalı rock müzik grubu U2, Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki Khreshchatyk metrosunda halka moral konseri düzenledi.

    U2, metroda konser verdi

    Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın başında sığınak olarak kullanılan metro istasyonunda konser yüzlerce kişi tarafından ilgi gördü.

    Kiev'de U2 müzik grubundan moral konseri ViDEO

    Vladimir Zelensky davet etti

    U2 müzik grubu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

    Açıklamada; Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky 'nin halkla dayanışma amacıyla grubu Kiev'e davet ettiğini belirtti.

    Öte yandan; U2 rock müzik grubu, 1976 yılında İrlanda’nın başkenti Dublin’de kuruldu.

    Kiev de U2 müzik grubundan moral konseri #1

    Kiev de U2 müzik grubundan moral konseri #2

    Kiev de U2 müzik grubundan moral konseri #3


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