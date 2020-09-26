Ukrayna'daki kaza sonrası An-26'nın uçuşları durduruldu

Ülkenin Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, kazanın nedeni ortaya çıkana kadar, An-26'ların uçmamasını istedi.

Ukrayna, 25 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasıyla sarsıldı.

Harkiv iline bağlı Çuguyiv ilçesinde yaşanan kazayla ilgili eğitim uçuşu yaptığı belirtilen An-26 tipi askeri nakliye uçağında mürettebat ve Harkov Hava Gücü Üniversitesi öğrencilerinin olduğu kaydedildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, kazanın ardından An-26 uçaklarının operasyonlarının askıya alınması talimatını verdi.

AN-26'NIN UÇUŞLARI ASKIYA ALINDI

Ukrayna basınına göre, kazanın nedeni belirlenen kadar söz konusu uçakların faaliyetlerinin durdurulduğu belirtildi.

Zelenskiy'in talimatının uygulamaya alındığı bildirildi.

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