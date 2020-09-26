- Haberler
- Dünya Haberleri
- Ukrayna'daki kaza sonrası An-26'nın uçuşları durduruldu
Ukrayna'daki kaza sonrası An-26'nın uçuşları durduruldu
Ülkenin Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, kazanın nedeni ortaya çıkana kadar, An-26'ların uçmamasını istedi.
- Haber Merkezi
- 26.09.2020 - 14:21
Ukrayna, 25 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasıyla sarsıldı.
Harkiv iline bağlı Çuguyiv ilçesinde yaşanan kazayla ilgili eğitim uçuşu yaptığı belirtilen An-26 tipi askeri nakliye uçağında mürettebat ve Harkov Hava Gücü Üniversitesi öğrencilerinin olduğu kaydedildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, kazanın ardından An-26 uçaklarının operasyonlarının askıya alınması talimatını verdi.
AN-26'NIN UÇUŞLARI ASKIYA ALINDI
Ukrayna basınına göre, kazanın nedeni belirlenen kadar söz konusu uçakların faaliyetlerinin durdurulduğu belirtildi.
Zelenskiy'in talimatının uygulamaya alındığı bildirildi.
Ukrayna'da askeri uçak düştü ViDEO