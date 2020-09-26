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    Ukrayna'daki kaza sonrası An-26'nın uçuşları durduruldu

    Ülkenin Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, kazanın nedeni ortaya çıkana kadar, An-26'ların uçmamasını istedi.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2020 - 14:21
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    Ukrayna'daki kaza sonrası An-26'nın uçuşları durduruldu

    Ukrayna, 25 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasıyla sarsıldı.

    Harkiv iline bağlı Çuguyiv ilçesinde yaşanan kazayla ilgili eğitim uçuşu yaptığı belirtilen An-26 tipi askeri nakliye uçağında mürettebat ve Harkov Hava Gücü Üniversitesi öğrencilerinin olduğu kaydedildi.

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, kazanın ardından An-26 uçaklarının operasyonlarının askıya alınması talimatını verdi.

    AN-26'NIN UÇUŞLARI ASKIYA ALINDI

    Ukrayna basınına göre, kazanın nedeni belirlenen kadar söz konusu uçakların faaliyetlerinin durdurulduğu belirtildi.

    Zelenskiy'in talimatının uygulamaya alındığı bildirildi.

    Ukrayna'da askeri uçak düştü ViDEO

    Ukrayna daki kaza sonrası An-26 nın uçuşları durduruldu #1

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