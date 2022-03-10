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    Ukrayna'daki savaştan kaçan Kırım Tatarlarına Köln'deki Türkler sahip çıktı

    Ukrayna'daki savaştan kaçan Kırım Tatar Türkleri, 6 günlük yolculuğun ardından ulaştıkları Almanya'nın Köln kentinde Türkler tarafından karşılandı.
    • AA
    • 10.03.2022 - 04:19
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    Ukrayna'daki savaştan kaçan Kırım Tatarlarına Köln'deki Türkler sahip çıktı

    Kırım Tatar Milli Meclisi Almanya Temsilcisi Ahmet Özay'ın girişimiyle, Kiev ve Herson şehirlerinden 3 araçla yola çıkarak Köln'e gelen çoğu çocuk ve kadınlardan oluşan 19 kişi, İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatı bünyesindeki Ömer-ul Faruk Camisi misafirhanesine yerleştirildi.

    CAMİLERDEKİ ÖĞRENCİ YURTLARI HAZIRLANDI

    IGMG Köln Bölge Başkanı Ali Bozkurt, 24 saat içinde camilerindeki öğrenci yurdunu ayarladıklarını, önümüzdeki günlerde diğer cami ve cemaatlerin de savaş mağdurlarını kabul etmeye hazırlandığını söyledi.

    Ukrayna daki savaştan kaçan Kırım Tatarlarına Köln deki Türkler sahip çıktı #1

    "ELİMİZDEN GAYRETİ YAPACAĞIZ"

    Bozkurt, "Evsizlik, barksızlık, vatansızlık zor birşey. Biz onlara evlerindeki sıcaklığı hissettiremeyiz belki ama geçici de olsa böyle bir yer hazırladık. kendilerini burada ağırlamaktan mutluyuz. Elimizden gelen gayreti yapacağız ve bundan sonraki süreci de takip edeceğiz." dedi.

    Ukrayna daki savaştan kaçan Kırım Tatarlarına Köln deki Türkler sahip çıktı #2

    6 günlük bir yolculuk sonunda Köln'e ulaşan savaş mağdurları, kendilerini sıcak şekilde karşılayan ve misafir eden Türk soydaşlarına teşekkür ettiler.

    Ukrayna daki savaştan kaçan Kırım Tatarlarına Köln deki Türkler sahip çıktı #3

    Ukrayna daki savaştan kaçan Kırım Tatarlarına Köln deki Türkler sahip çıktı #4

    Ukrayna daki savaştan kaçan Kırım Tatarlarına Köln deki Türkler sahip çıktı #5

    Ukrayna daki savaştan kaçan Kırım Tatarlarına Köln deki Türkler sahip çıktı #6

    Ukrayna daki savaştan kaçan Kırım Tatarlarına Köln deki Türkler sahip çıktı #7


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