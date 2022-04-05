Petrol
108.88
1.26%
Euro
16.16
0.30%
Dolar
14.71
0.24%
Altın
911.48
-0.12%
Borsa
2323
0.48%
Bitcoin
687.949
1.35%
BTXN Coin
33.97
-3.02%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Hafif yağmur 10 C

    Ukraynalı baba ile oğlu İslamiyet’i seçti

    Ukrayna’daki savaş devam ederken, Odessa şehrinde Ukraynalı bir adam ve oğlu Müslüman oldu. Baba-oğul gittikleri camide Kelime-i Şehadet getirdi.
    • İHA
    • 05.04.2022 - 10:11
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 11:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ukraynalı baba ile oğlu İslamiyet’i seçti

    Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın Odessa şehrinde yaşayan Vitaly İmanov ve oğlu Sergey, Al-Salam Camisi’ne giderek, İslam dinine geçmek istediğini belirtti.

    KELİME-İ ŞEHADET GETİRDİLER

    Ukraynalı baba ve oğul, cami cemaatinin huzurunda İslam dininin esaslarına dair bilgiler aldı.

    Can kulağıyla söylenenleri dinleyen baba ile oğlu, ardından Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

    Ukraynalı baba ile oğlu İslamiyet’i seçti ViDEO

    “BU DİNDE ÇOK FAZLA BİLGİ VAR”

    Müslümanlığı seçen İmanov, “Uzun zamandır İslam dinine geçmeyi düşünüyordum ama şimdi karar verdim. En son din olarak Allah bize bu dini gönderdi. Bu nedenle kabul ettim. Bu dinde çok fazla bilgi var ve bunları öğrendim.” dedi.

    “İSLAM’I KABUL ETTİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM”

    İmanov’un oğlu Sergey ise “İslam'ı kabul etmeye karar verdim ama bunu nasıl yapacağımı bilmiyordum. Bu konuda ailem bana yardım etti. Bugün bu kararı vererek, İslam dinini kabul ettiğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

    Ukraynalı baba ile oğlu İslamiyet’i seçti #1

    Ukraynalı baba ile oğlu İslamiyet’i seçti #2

    Ukraynalı baba ile oğlu İslamiyet’i seçti #3


    İlginizi Çekebilir

    Diyarbakır'da kız çocuğunun fotoğrafını çeken adamı öldürdüler
    3. Sayfa

    Diyarbakır'da kız çocuğunun fotoğrafını çeken adamı öldürdüler

    Esenyurt'ta zorla ara sokağa götürdüğü kadını öldürdü
    3. Sayfa

    Esenyurt'ta zorla ara sokağa götürdüğü kadını öldürdü

    Sancaktepe'de çöp kamyonuna çarpan motosikletli hayatını kaybetti
    3. Sayfa

    Sancaktepe'de çöp kamyonuna çarpan motosikletli hayatını kaybetti

    Görüş Bildir