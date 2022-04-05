Ukrayna’daki savaş devam ederken, Odessa şehrinde Ukraynalı bir adam ve oğlu Müslüman oldu. Baba-oğul gittikleri camide Kelime-i Şehadet getirdi.

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın Odessa şehrinde yaşayan Vitaly İmanov ve oğlu Sergey, Al-Salam Camisi’ne giderek, İslam dinine geçmek istediğini belirtti.

KELİME-İ ŞEHADET GETİRDİLER

Ukraynalı baba ve oğul, cami cemaatinin huzurunda İslam dininin esaslarına dair bilgiler aldı.

Can kulağıyla söylenenleri dinleyen baba ile oğlu, ardından Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Ukraynalı baba ile oğlu İslamiyet’i seçti ViDEO

“BU DİNDE ÇOK FAZLA BİLGİ VAR”

Müslümanlığı seçen İmanov, “Uzun zamandır İslam dinine geçmeyi düşünüyordum ama şimdi karar verdim. En son din olarak Allah bize bu dini gönderdi. Bu nedenle kabul ettim. Bu dinde çok fazla bilgi var ve bunları öğrendim.” dedi.

“İSLAM’I KABUL ETTİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM”

İmanov’un oğlu Sergey ise “İslam'ı kabul etmeye karar verdim ama bunu nasıl yapacağımı bilmiyordum. Bu konuda ailem bana yardım etti. Bugün bu kararı vererek, İslam dinini kabul ettiğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.