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    Ukraynalı bir kişi, kulaklığını çalan Rus askerleri takip etti

    Ukrayna'nın Gostomel şehrinde Vitaliy Semenets adlı vatandaş, Rus askerleri tarafından evinden çalınan kablosuz kulaklığı sayesinde askerlerin konumunu adım adım takip etti.
    • 20.04.2022 - 19:17
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 19:45
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    Ukraynalı bir kişi, kulaklığını çalan Rus askerleri takip etti

    Rus ordusunun, Ukrayna'ya saldırıları şiddetini artırarak devam ediyor.

    Rus askerlerinin Ukrayna’nın Gostomel şehrindeki evini yağmalaması sonrası evine dönen Vitaliy Semenets adlı vatandaş, kablosuz kulaklığının nerede olduğunu merak ederek, uygulama üzerinden kulaklığının yerini öğrenmeye çalıştı.

    Kulaklığını çalan Rus askerlerini uygulama sayesinde takip etti

    İHA'nın haberine göre Semenets, uygulama sayesinde Rus askerleri konumunu adım adım takip ederek, sosyal medya hesabı üzerinden askerlerin harita üzerindeki konumunu paylaştı.

    Donbas'a saldırıya hazırlanmak için toplandıkları görüldü

    Semenets’in paylaşımına göre, kulaklıkların sınırı geçerek Belarus'a ve ardından Rus birliklerin Donbass'a saldırıya hazırlanmak için toplandığı Rusya’nın Belgorod bölgesindeki Kukuyevska şehrinde olduğu görüldü.

    Sements, "Teknoloji sayesinde Rus askerleri tarafından Gostomel’deki evimden çalınan kulaklıklarımın nerde olduğunu biliyorum" dedi.

    Ukraynalı bir kişi, kulaklığını çalan Rus askerleri takip etti #1

    Öte yandan Belarus'ta bulunan bir postaneye ait güvenlik kamerası görüntülerinde, Rus askerlerinin Ukraynalıların evlerinden yağmaladıkları ve aralarında çamaşır makinesi, dizüstü bilgisayar ve elektrikli scooter gibi ürünlerinde bulunduğu eşyaları paketleyerek Rusya’daki evlerine gönderdiği görülmüştü.

    Ukraynalı bir kişi, kulaklığını çalan Rus askerleri takip etti #2


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