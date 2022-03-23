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    Ukraynalı çellist, Rus saldırılarında harabeye dönen binalar önünde çello çaldı

    Ukrayna'nın Harkov kentinde Denis Karachevtsev isimli çellist, Rus saldırılarına harabeye dönen binalar önünde çello çalarak, kentte zarar gören yapıların onarımı için yardım istedi.
    • İHA
    • 23.03.2022 - 23:40
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    Ukraynalı çellist, Rus saldırılarında harabeye dönen binalar önünde çello çaldı

    Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 28 gündür devam ederken, Harkov’da yüzlerce bina hasar gördü.

    BİNALARIN ONARIMI İÇİN ÇELLO ÇALARAK YARDIM İSTEDİ

    Denis Karachevtsev isimli çellist, Harkov’da Rus saldırılarına harabeye dönen binalar önünde çello çalarak, zarar gören yapılarını onarmak için başlattığı yardım kampanyası için destek istedi.

    "BİRLİKTE ŞEHRİMİZİ İNŞA EDECEĞİZ"

    Karachevtsev, çellosunu çaldığı görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşarak, "Merhabalar. Benim adım Denis Karachevtsev. Ben Harkovlu bir çellistim. Kahramanca savaşı atlatmaya çalışan şehrimi çok seviyorum. Yardım edebileceğimize inanıyorum. Savaş bittikten sonra biz şehrimizi ve ülkemizi yeniden inşa edeceğiz. Harkov’un sokaklarında insani yardıma ihtiyacı olanlar ve mimarinin yeniden inşası için kendi kampanyamı başlatıyorum. Birlikte şehrimizi inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

    Karachevtsev ayrıca, yardım etmek isteyenler için gönderisinin altında hesap numaraları paylaştı.

    Ukraynalı çellist, Rus saldırılarında harabeye dönen binalar önünde çello çaldı #1

    Ukraynalı çellist, Rus saldırılarında harabeye dönen binalar önünde çello çaldı #2


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