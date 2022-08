Ukraynalı kadın askerlerin ön cephedeki mücadelesi görüntülendi

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde en yoğun çatışmaların yaşandığı Donbas cephesinde görevli kadınlar, erkeklerle birlikte ön safta savaşmaktan geri durmuyor.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya savaş başlattığı günden itibaren cephede kalan kadınlar, aylardır evlerine gitmeyerek komutanlardan aldıkları emirlere göre her yerde ve her şartta görevlerini yerine getirmek için silahı elinden bırakmıyor.

Donetsk cephesinde bulunan kadınlardan bazıları asker olarak yıllardır orduya hizmet ederken bazıları da savaşa gönüllü dahil olmaya karar verdi.

Askeri toplanma merkezinde kalan kadınlar her gün silahlarını temizleyerek bakımını yaparken aynı zamanda yemek ve çay yapma konusunda aşçılara da yardımcı olmaya çalışıyor.

Savaşmaktan geri durmuyorlar

Donetsk'te bulunan cephede konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait bir taburda görevli 28 yaşındaki Svetlana, 2014'ten bu yana orduda subay olarak görev yaptığını söyledi.

Kara Kuvvetlerinde yüzbaşı olan Svetlana, yıllardır orduda çalıştığını ama savaş nedeniyle artık doğrudan cephede bulunduğunu kaydederek "Şimdi durum daha ağır ve bu yüzden artık cephede görev yapmaktayım." dedi.

Ukrayna'da kadın askerler de ön cephede savaşıyor

"Gerek kadınlar gerek erkekler, omuz omuza savaşıyoruz"

Svetlana, daha önce Luhansk bölgesinde, şimdi de Donetsk'teki cephede görevde olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Biz gerek kadınlar gerek erkekler, omuz omuza savaşıyoruz. Kadınların yapamadığını erkekler, erkeklerin yapamadığını ise kadınlar yapabiliyor. Birbirimize destek sağlıyoruz."

Evli olduğunu, eşinin de asker olarak cephede bulunduğunu aktaran Svetlana, "Ben evliyim, eşim de asker, neredeyse tüm aile askeriz. Biz eşimle 2017'den beri evliyiz. Cephede zafer gününe kadar kalmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

"Her şartta savaşmaya hazırız"

Kadın olarak cephede bulunmaktan dolayı bir zorluk yaşamadığını dile getiren Svetlana, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsan her şeye alışabiliyor. Savaş başladığından beri 6 aydır izne ayrılmadım. Eve gitmedim. Biz tabii ki bir yerde durmuyoruz. Konumumuz sık sık değişiyor. Nereye gitmek gerekiyorsa elimizdeki silahla oraya gidiyoruz. Taburumuzda kadınların oranı yüzde 10. Biz her şey için hazırız, her şartta savaşmaya hazırız. Savaş motivasyonumuz hiçbir zaman düşmez."





"Biz cepheye gitmeseydik ülkeyi kim savunacaktı"

Yüzbaşı Svetlana'nın bulunduğu taburda, eşi ile gönüllü olarak görev yapan 36 yaşındaki Saşa ise savaş başlayınca derhal cepheye gitmeye karar verdiklerini söyledi.

Saşa, "Savaş başladı. Uyandık ve cepheye gitmeye karar verdik. Çünkü bizler cepheye gitmesek ülkeyi kim savunacaktı?" dedi.

Bir insanın vatanını savunmak için profesyonel asker olmasına gerek bulunmadığını, burada cesaretin önemli olduğunu söyleyen Saşa, 20 yaşında bir oğlu olduğunu, onu güvenli bir yere tahliye ettiklerini, eşiyle önce savaş eğitimi aldıklarını ve aylardır cephede yer aldıklarını kaydetti.

"Eşimle beraber olunca birbirimize sahip çıkma gücümüz bizi kurtarıyor"

Saşa, yoğun atışlar olduğunda eşiyle birbirlerine sahip çıkmaya çalıştıklarını belirterek "Bazen çatışmalar esnasında ne duvar ne de diğer yapılar insanı koruyamaz. Burada şans da lazım ama eşimle beraber olunca birbirimize sahip çıkma gücümüz bizi kurtarıyor. Beraber yoğun çatışmalar altında da kaldık." diye konuştu.

Saşa'nın eşi, 40 yaşındaki İrina da eşi gibi savaşın başından bu yana gönüllü olarak cephede bulunduğunu ifade etti.

AA'nın haberine göre Saşa ile 28 Şubat'tan itibaren cephede bulunduklarını kaydeden İrina, "Tabii ki belli zorluklar var ama görevi yerine getirmeye çalışıyoruz." dedi.

İrina, bir muhasebeci olduğunu ve bulunduğu taburda da bu yönde gereken çalışmaları yaparak orduya yardım ettiğini sözlerine ekledi.