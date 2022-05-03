Ukraynalıların Rus enkazları ile zafer pozları

Rusların çekildiği Kiev ve çevresinde hayat normale dönmeye başlarken, bölgeye dönen Ukraynalıların imha edilen Rus savaş araçları önünde fotoğraf çektirdikleri görüldü.

24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor.

Ukrayna ordusu halkıyla birlikte tarihi bir direnişe imza atarak başkent Kiev'i kuşatan Rus ordusunu geri püskürttü.

Rusya'nın hedef küçültüp Ukrayna'nın doğu ve güney illerine yönelmesi ile birlikte çekildiği Kiev ve çevresinde, savaşın şiddeti ve yıkımın büyüklüğü her köşede göze çarpıyor.

Rus enkazları ile zafer pozu

Bölgede hemen hemen her adım başında savaştan izler yer alıyor.

Özellikle Rus güçlerinin kaybettiği tank ve helikopter gibi askeri araç enkazları dikkat çekiyor.

Rusya'nın çekilmesinden sonra sığınaklardan çıkan veya kaçtıkları güvenli bölgelerden geri dönen Ukraynalılar imha edilen Rus araçları önünde zafer pozları veriyor.

Kiev'de hayat canlanmaya başladı

Diğer yandan başkent Kiev'de hayat normale dönüyor.

Kiev'in caddeleri uzun bir aradan sonra canlanmaya başladı. Ukrayna ordusunun Kiev bölgesini kontrol altına almasının ardından hafta sonunu fırsat bilen Ukraynalılar Özgürlük Meydanına geldi.