Ukrayna'nın başkenti Kiev'de akaryakıt sorunu

Rus ordusundan temizlenen başkent Kiev'de hayat normale dönerken, akaryakıt yetersizliği nedeniyle istasyonlarda yoğunluk oluştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya Şubat ayında başlattığı saldırılar sonrası başlayan savaş, şiddetini artırarak devam ediyor.

Ukrayna ordusu ve gönüllü siviller, vatanları için mücadelelerini sürdürüyor.

Geçtiğimiz ay Kiev bölgesindeki yerleşim birimleri tamamı, Rus güçlerinin elinden alındı.

Akaryakıt krizi kuyruklara neden oldu

AA'nın haberine göre, kentte hayat normale dönerken, yaklaşık bir haftadır süren akaryakıt yetersizliği nedeniyle istasyonlarda yoğunluk oluştu.

Çoğu istasyonun hizmet veremediği kentte, öncelikli olarak askerlere ve sağlık çalışanlarına yakıt veren istasyonlarda da uzun kuyruklar oluştu.