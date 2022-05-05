- Haberler
- Dünya Haberleri
- Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hayat normale dönüyor
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hayat normale dönüyor
Rus ordusunun Kiev'den çekilmesinin ardından şehre dönüşler devam ederken, toplu ulaşım araçları da faaliyete geçti.
- 05.05.2022 - 16:29
- Güncelleme : 05.05.2022 - 17:36
Rusya-Ukrayna arasındaki 24 Şubat tarihinde başlayan savaş sürüyor...
Ukrayna'yaki saldırılar devam ederken, başkent Kiev’de Rus ordusunun şehirden çekilmesinin ardından hayat normale dönmeye başladı.
Kontrol noktaları kaldırıldı
Şehirde güvenlik önlemleri azaltılırken, Özgürlük Meydanı’nda ve şehrin diğer noktalarındaki kontrol noktaları kaldırıldı.
Toplu ulaşım araçları faaliyete geçti
İHA'nın haberine göre; savaş öncesi haline geri dönmeye başlayan şehirde nüfus her geçen gün artarken, toplu taşıma araçları ve metrolar tekrar faaliyete geçti.