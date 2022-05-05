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    Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hayat normale dönüyor

    Rus ordusunun Kiev'den çekilmesinin ardından şehre dönüşler devam ederken, toplu ulaşım araçları da faaliyete geçti.
    • 05.05.2022 - 16:29
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 17:36
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    Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hayat normale dönüyor

    Rusya-Ukrayna arasındaki 24 Şubat tarihinde başlayan savaş sürüyor...

    Ukrayna'yaki saldırılar devam ederken, başkent Kiev’de Rus ordusunun şehirden çekilmesinin ardından hayat normale dönmeye başladı.

    Kontrol noktaları kaldırıldı

    Şehirde güvenlik önlemleri azaltılırken, Özgürlük Meydanı’nda ve şehrin diğer noktalarındaki kontrol noktaları kaldırıldı.

    Toplu ulaşım araçları faaliyete geçti

    İHA'nın haberine göre; savaş öncesi haline geri dönmeye başlayan şehirde nüfus her geçen gün artarken, toplu taşıma araçları ve metrolar tekrar faaliyete geçti.

    Ukrayna nın başkenti Kiev de hayat normale dönüyor #1

    Ukrayna nın başkenti Kiev de hayat normale dönüyor #2

    Ukrayna nın başkenti Kiev de hayat normale dönüyor #3


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