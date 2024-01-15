Ukrayna'nın drone'lu saldırısı, Rus tankını küle çevirdi Rusya'ya ait tank, insansız hava aracının çarpmasıyla birlikte yok oldu. Saldırı anı ve sonrasında yaşananlar kameraya yansıdı.

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ensonhaber.com

Rusya-Ukrayna Savaşı, yeniden şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Kara saldırılarından sonra hava saldırıları da artış göstermeye başladı.

Bu kapsamda kullanılan mühimmat yüklü drone'lar, cephe hatlarında çarpıcı görüntülerin ortaya çıkmasına yol açıyor.

Rus tankına drone saldırısı

Ukrayna ordusu, keşif ve saldırı konusunda insansız hava araçlarını (İHA) aktif şekilde kullanmaya devam ediyor.

Rus ordusuna ait bir tank, kamikaze İHA tarafından imha edildi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

Tank küle döndü

Tanka doğru yaklaşan drone'un, zırhlı askeri aracın arka bölümüne çarpma anı ve sonrasında yaşanan alev topu kameraya yansıdı.

İHA'nın çarpması sonrası tank adeta küle dönerken, bu durumun nedeni merak konusu oldu.

Saldırının çarpıcı etkisi tartışma konusu oldu

Patlama gücünün drone'dan gelmediğini belirten kullanıcılar, arka taraftaki motor ve benzin kısmının bilerek hedef alındığını söylerken, bunun da saldırının etkisini artırdığına dikkati çekti.

Bu tankların ön ve yan taraflarının daha kalın zırhtan oluştuğu, çatı kısmının ise görece daha ince kaplamadan meydana geldiği ifade edildi.